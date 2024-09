Um armário não se faz em uma tarde

O estilo pessoal não é uma epifania. Não é algo que a gente recebe de resultado após fazer um quiz qualquer em uma revista. É uma construção diária, que contempla cada pedacinho desse grande quebra-cabeça que nós somos.

E assim como um quebra-cabeça, que às vezes demora a ser montado, nosso estilo pessoal também. Afinal, ele exige um conhecimento que, muitas vezes, é difícil de ser acessado: o nosso eu.

Veja também Elaine Quinderé O "Psicopata Americano" está na moda (mais uma vez) Elaine Quinderé Cuidar da imagem humaniza pessoas gordas Elaine Quinderé Jogos olímpicos e sua diversidade muda

Eu sei, eu sei… a gente (eu e você) queremos tudo para ontem. O mais rápido possível. Quanto antes, antes.

Mas é justamente por isso que uma ida ao shopping não vai resolver seu problema de uma só vez. Talvez, você já tenha até tido a experiência de ter ido ao shopping, rodado em todas as lojas possíveis e ter saído de lá de mãos vazias.

Legenda: Listas pré-montadas do que devemos ter no armário não funcionam porque são itens baseados em ninguém Foto: Shutterstock

De fato, se você não se acessa e não cria esse repertório sobre si mesmo, fica muito difícil encontrar uma peça que faça sentido. Afinal de contas, o que é fazer sentido? Então, no meio de todas essas vitrines que possuem mais ou menos as mesmas peças, nas cores da moda e com as últimas tendências, a visão de algo que nos é totalmente autêntico se perde.

É isso: estilo pessoal é muito menos sobre a roupa e muito mais sobre a pessoa. A roupa, o look, a montação é apenas a materialização daquilo que somos em forma de tecido e linha.

E pensando em tudo que somos é preciso afirmar o óbvio: nem toda roupa vai ser incrível. Nem todo lookinho do dia vai ser espetacular. E é necessário que a gente deixe que eles não sejam, um look pode funcionar e nos contemplar por completo sem qualquer "mirabolância firulenta".

Legenda: Uma ida ao shopping não vai resolver seu problema de como montar o armário de uma só vez Foto: Shutterstock

A montação das seis da manhã de uma segunda-feira precisa ser viável, não uma missão impossível de ser completada. Ela precisa acompanhar seus horários, suas demandas e seus desejos. Se você se locomover a pé, de carro ou transporte público, qual sua função no trabalho, se você tem filhos, se você trabalha ao ar livre ou em escritório. As possibilidades são inúmeras.

E também é por isso que listas pré-montadas do que devemos ter no armário não funcionam, porque são itens baseados em ninguém. Aliás, baseados num estereótipo de mulheres perfeitas e iguais, coisa que não somos.

Legenda: Conhecimento, repertório e prática são os pilares principais de um estilo pessoal coeso e livre Foto: Shutterstock

Então, quando uma personal trainer pega uma dessas listas e compra um scarpin preto para ir trabalhar, ela se frustra, e sem conhecimento ela vai lá atrás de mais uma lista pré-pronta que também não vai contemplá-la.

Porque a única coisa que pode contemplá-la é olhar para dentro, olhar para si, ter crítica e autocrítica. Conhecimento, repertório e prática são os pilares principais de um estilo pessoal coeso e livre.

Pois, você não é todo mundo.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil