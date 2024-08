Cuidar da imagem humaniza pessoas gordas

Foi no perfil do Instagram da minha colega de trabalho, Adna Felício, que vi essa mesma afirmação sobre pessoas negras. Na postagem dela, Adna fala que pessoas negras foram e seguem sendo desumanizadas diariamente e que, por isso, se cuidar e olhar para si é o caminho mais saudável para humanizar pessoas negras.

Fazendo os devidos recortes, essa é uma realidade que se encaixa muito bem ao que pessoas gordas passam por simplesmente terem um peso X. A verdade é que existe um apagamento dos corpos maiores e a desumanização deles é o que faz com que a sociabilização de uma pessoa gorda seja tão baixa.

Pessoas magras ou com um corpo muito perto do que é considerado "padrão" costumam saber usufruir muito bem da própria imagem, afinal de contas, ela é mais aceita que um corpo como o meu ou como o seu aí que me lê todos os domingos.

Veja também Elaine Quinderé Jogos olímpicos e sua diversidade muda Elaine Quinderé Quem faz moda para pessoas maiores? Elaine Quinderé O traje olímpico brasileiro Zé Carioca

A imagem é a nossa primeira forma de comunicação. É como a gente inicia conversas, cria novas narrativas e quebra barreiras. A imagem, logo a roupa também, fala: a frase "uma imagem vale mais que mil palavras" não existe à toa. E moda e imagem andam juntinhas de mãos dadas.

Na pré-história, foi a moda que ajudou o homem a se diferenciar de um grupo e ter seu primeiro entendimento como indivíduo. No Egito Antigo, onde se assistiu o início de grandes descobertas, como a medicina e a matemática, foi onde tivemos o primeiro registro da roupa como um “hierarquizador” de classes.

Cada período da história é caracterizado por mudanças sociais e culturais, e uma das mudanças mais significativas são o combo imagem e vestimenta. Muda a época, mudam as roupas. Mudam os costumes, muda a forma como as pessoas querem ser percebidas.

Olhando pro micro, a imagem e a roupa são as formas como um indivíduo se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Entendam: a gente usa nossa imagem pra tudo e o tempo todo. Se vestir é a única coisa da nossa vida que não pode passar batido.

Afirmar que cuidar da nossa imagem nos humaniza é simplesmente nos devolver essa característica - é uma questão muito maior do que trabalhar a autoestima ou vaidade.

Não é só sobre você se sentir belo, é sobre você se perceber válido.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil