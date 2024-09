Previsão do signo de Câncer para hoje, 7 de setembro

A madrugada foi agitada, e talvez você tenha acordado mais cedo do que o esperado. O sábado traz uma energia alquímica e de transformação, especialmente após uma tensão entre Mercúrio e Urano, que pode ter gerado rompimentos, ansiedade, estresses e situações-limite. Esses aspectos podem ter deixado o ambiente mental e emocional mais carregado, mas a chegada da Lua em Escorpião traz a oportunidade de regeneração emocional.



A Lua em Escorpião, ao interagir com Marte em Câncer, convida a enfrentar os medos e encarar aquilo que está incomodando. É um momento para criar coragem e mergulhar nos conteúdos mais desconfortáveis, limpar o que está acumulado, e liberar as tensões internas. Esse sábado oferece uma chance poderosa de cura e transformação, mas será preciso disposição para lidar com os aspectos mais profundos e sombrios que podem surgir. Onde na sua vida você sente que precisa encarar algo que tem evitado?

Signo de Câncer hoje

Marte no seu signo, interagindo com a Lua em Escorpião, te dá a força necessária para enfrentar emoções difíceis. Use esse poder para limpar as mágoas e transformar seus sentimentos. O dia pede coragem para deixar o passado para trás e se abrir para a cura emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.