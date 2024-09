Alemanha x Hungria: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Alemanha e Hungria se enfrentam neste sábado (7) pela primeira rodada do Grupo 3 da Liga das Nações, e a bola rola às 15h45 (de Brasília), no gramado da Merkur Spiel Arena, em Düsseldorf. As equipes se enfrentaram em disputa pela Eurocopa.

O time alemão chega após perder a Eurocopa jogando em seus domínios. A equipe caiu nas quartas de final para a Espanha. Os húngaros vão em busca da difícil missão de avançar de fase no grupo composto por Alemanha, Holanda e Bósnia-Herzegovina. A Hungria caiu na Eurocopa ainda na fase de grupos.

ONDE ASSISTIR

A partida não terá transmissão do SporTV.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Alemanha: Ter Stegen; Kimmich, Jonathan Tah, Schlotteberck e Mittelstädt; Andrich e Pascal Gross; Musiala, Havertz e Florian Wirtz; Füllkrug. Técnico: Julian Nagelsmann.

Provável escalação da Hungria: Péter Gulácsi; Balogh, Orbán e Márton Dárdai; Bendegúz Bolla, Schäfer, Ádam Nagy e Milos Kerkez; Szoboszlai, Sallai e Barnabás Varga. Técnico: Marco Rossi.

FICHA TÉCNICA | ALEMANHA X HUNGRIA

Competição: 1ª rodada do grupo 3 da Liga das Nações.

Data: 7 de setembro, sábado.

Local: Merkur Spiel Arena, em Düsseldorf.

Horário: 15h45 (de Brasília).