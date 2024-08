Fortaleza encerra negociação com volante Pol Fernández, do Boca Juniors, diz empresário

O Fortaleza encerrou negociação com o volante argentino Pol Fernández, do Boca Juniors. O jogador de 32 anos era um dos alvos no mercado, mas o clube argentino não aceitou a liberação antes do fim de 2024, quando encerra contrato com o atleta. O Diário do Nordeste também apurou que um pré-contrato para a próxima temporada não avançou.

A situação foi confirmada por Gustavo Fernández, empresário de Pol. O agente ressaltou que as partes até mantiveram contato em busca de um acordo para 2025, todavia as tratativas não avançaram - o atleta vai buscar outros mercados para uma transferência.

Além do Fortaleza, o São Paulo também demonstrou interesse. Titular do Boca, o meio-campo tem 26 jogos na atual temporada, com uma assistência. Na carreira, tem passagens por equipes como Rosario Central-ARG, Godoy Cruz-ARG e Cruz Azul-MEX.

Deste modo, a expectativa é que a equipe tricolor defina um novo alvo para esse setor. Até o momento, o único reforço anunciado pelo clube na atual janela de transferência, que encerra no dia 2 de setembro, é o lateral-direito Eros Mancuso, ex-Estudiantes.

O próximo compromisso leonino é quarta-feira (14), na Argentina. A delegação viajou nesta segunda (12) para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Rosario Central. A partida ocorre no estádio Gigante Arroyito, às 19h.