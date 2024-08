Morre Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda, aos 96 anos

O ex-ministro Antônio Delfim Netto morreu nesta segunda-feira (12) aos 96 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 5 agosto no Hospital Albert Einstein.

De acordo com a família, ele teve complicações em seu quadro de saúde. Delfim Netto deixa uma filha e um neto, e seu velório não será aberto, sendo restrito apenas aos parentes.

Delfim foi ministro Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, além de deputado federal.

Trajetória de Delfim Netto

Delfim Netto era professor emérito Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

No poder Executivo, ocupou ministérios entre 1979 e 1985. Foi também embaixador do Brasil na França entre 1975 e 1977. Após a redemocratização do País, ele permaneceu relevante no meio.

Em 1986 foi eleito deputado federal e teve vários mandatos. Sua última legislatura foi entre 2003 e 2007, pelo partido PPB em São Paulo.