Eleições 2024 em Barbalha: conheça os candidatos e entenda a disputa pela prefeitura

Com duas candidaturas oficializadas, os 51.514 eleitores aptos a votar em Barbalha vão às urnas no dia 6 de outubro em um cenário eleitoral parecido com o de 2020. De um lado, o atual prefeito, Dr. Guilherme Saraiva (PT), vai em busca da reeleição. Do outro, o candidato de oposição Antônio Neto (PSDB), nome escolhido pelo grupo ex-prefeito Argemiro Sampaio (PSDB) — que está inelegível —, tenta alçar a Prefeitura.

Em 2020, era Argemiro quem buscava a reeleição, com Guilherme concorrendo como candidato da oposição. Agora, o cenário mudou, mas as costuras políticas em torno dos nomes continuam semelhantes. Antônio Neto tem como principais apoiadores os ex-prefeitos Argemiro e Rommel Feijó. Já Saraiva tem ao seu lado o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e uma ampla coligação partidária.

Ambos foram confirmados para a disputa em convenções realizadas no último fim de semana. Agora, os partidos têm até 15 de agosto para registrar as chapas junto à Justiça Eleitoral.

Guilherme Saraiva

Guilherme Sampaio Saraiva é médico e vai disputar a segunda eleição ao Poder Executivo de Barbalha. Para tentar lograr êxito, irá reeditar a chapa de 2020, com Vevé Siqueira (PT) como candidato a vice. No primeiro pleito foi eleito pelo PDT, agora se lança candidato pelo PT, após deixar os quadros da legenda brizolista depois do rompimento da agremiação com o Governo de Elmano de Freitas (PT).

Legenda: Convenção Guilherme Saraiva foi realizada no dia 3 de agosto Foto: Reprodução/Instagram Guilherme Saraiva

Na Cidade, a convenção que oficializou Saraiva para a disputa foi realizada no dia 3 deste mês, com a presença do governador, do ministro Camilo e do líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT). A coligação dele é composta pelas Federações PT/PCdoB e PV e Psol/Rede, além dos partidos PSB, PP, MDB, Republicanos e DC.

Antônio Neto

Antônio Costa Sampaio Neto é engenheiro civil e irá concorrer à primeira eleição. De família com raízes políticas em Barbalha, ele foi lançado como candidato pelo PSDB, com apoio dos ex-prefeitos Argemiro Sampaio (2017-2020) e Rommel Feijó (1989-1992; 2005-2008). Deste último, inclusive, chegou a secretário de Infraestrutura durante o segundo mandato.

Legenda: Convenção de Antonio Neto foi realizada no dia 3 de agosto Foto: Reprodução/Instagram Antonio Neto

O ex-procurador de Barbalha Joseilson Fernandes (PSDB) forma a chapa com ele, como candidato a vice. Os dois foram oficializados em convenção realizada no dia 3 com apoio dos ex-gestores e de lideranças locais. A coligação de Antônio Neto é formada pelo PSDB, PL, União Brasil, PDT, Cidadania, PRD e Agir.