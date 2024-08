Floresta x Ypiranga/RS: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (12), às 20h, contra a Ypiranga/RS no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), em jogo pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: DAZN.

Palpite para o jogo

Como chegam as equipes

O Floresta chega na partida embalado após sequência de 6 jogos de invencibilidade, com 3 vitórias e 3 empates. A equipe cearense, que perdeu os 7 primeiros jogos que disputou na competição, reagiu na competição sob comando do técnico Marcelo Cabo, e atualmente, está na 15ª posição, com 18 pontos conquistados.

Caso vença, o Verdão abre 5 pontos de vantagem para o Z4 e praticamente confirma sua permanência na Série C, restando duas rodadas para o fim da 1ª Fase.

O time gaúcho também reagiu na competição e está no G8, em 6º com 27. A vantagem é de 5 para o 9º colocado, o Remo. Se vencer, o time de Erechim praticamente garante vaga na 2ª Fase.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Floresta

Luiz Daniel, Diego Ferreira, Lucas Santos, Alisson, Ícaro, Pará, Marllon, Marcelo, Romarinho, Andrew, Lohan. Técnico: Marcelo Cabo.



Ypiranga/RS

Allan, Willian Gomes, Mendonça, Heitor, Windson, Caio Mello, Alisson Taddei, Lucas Marques, Mirandinha, Zé Vítor e Jhonatan Ribeiro. Técnico: Emerson Ávila.



Floresta x Ypiranga/RS | FICHA TÉCNICA

Competição: 17ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 12/08/2024

Horário: 20h (de Brasília)