Boca Juniors não libera saída de Pol Fernandez, mas Fortaleza ainda tenta um acordo para 2025

A chegada de Pol Fernandez no Fortaleza em 2024 está descartada. Apesar da investida de diversos times, o Boca Juniors não cedeu a saída do meia, visto como uma peça importante até o fim da temporada.

O Tricolor do Pici, no entanto, ainda segue de olho no jogador. O clube está na concorrência com outros interessados para assinar um pré-contrato com Pol Fernandez, e poder contar com o argentino a partir da temporada de 2025.

Como o vínculo com o Boca Juniors se encerra ao fim deste ano, e o atleta já sinalizou que não deve renovar, qualquer equipe pode assinar, sem custos, um acordo prévio para ter o jogador assim que o contrato atual se encerrar. Ou seja, a ideia é que o meia chegue ao Pici no início do próximo ano.

Segundo apurado pelo Diário do Nordeste, a diretoria tricolor vê com confiança a possibilidade de fechar esse acordo, mas sabe que há muita concorrência pelo meia.

O Fortaleza ainda procura neste mercado um ponto direita, um meia para chegar ainda este ano, e está próximo de fechar com o lateral direito do Estudiantes, Eros Mancuso.