Goleiro Tadeu converte pênalti contra o Ceará com dois toques e gol é validado: Veja o lance

A derrota do Ceará por 2 a 1 para o Goiás na noite desta segunda-feira (12) na Serrinha, em Goiânia (GO), pela Série B do Campeonato Brasileiro foi marcada por lances polêmicos da arbitragem.

No 1º gol do Goiás, marcado de pênalti pelo goleiro, torcedores do Ceará compartilharam vídeos da transmissão do Premiere no momento da cobrança, indicando dois toques do goleiro ao chutar.

Pela regra, se o batedor tocar duas vezes na bola, a cobrança é a anulada e o pênalti é despediçado. Para o torcedor entender, ao cobrar com o pé direito, a bola resvala em seu pé esquerdo.

Veja o lance: