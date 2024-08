Fortaleza de Vojvoda é líder em pontos entre nordestinos na era dos pontos corridos após 21 jogos

O Fortaleza é o time nordestino da Série A com maior número de pontos no Brasileirão na era dos pontos corridos após 21 jogos. Sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, a equipe conseguiu três das cinco maiores marcas registradas. Bahia e Vitória são os outros dois times da região que aparecem no ranking. Os dados são do site especializado Sofascore.

Dentre as três marcas, o Leão tem a primeira, com 42 pontos e a vice-liderança na competição em 2024. O aproveitamento é de 66.7%. A terceira marca é de 2021, quando Vojvoda assumiu a equipe, até então a melhor campanha do time no torneio. Na ocasião, em quinto na tabela, o Tricolor somou 33 pontos após 21 partidas. A quinta marca, também do Fortaleza, é de 32 pontos acumulados na oitava rodada do torneio em 2023.

O Bahia tem a segunda melhor campanha de um nordestino após 21 jogos no Brasileirão de pontos corridos. Com 34 pontos e na oitava posição, o time de 2019 teve 53.9% de aproveitamento. Já o Vitória está em penúltimo, com 33 pontos no Brasileirão de 2008. O time estava em 8º na tabela, com aproveitamento de 52.4%.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Rosário Central em jogo das oitavas de final da Sul-Americana. O duelo terá início às 19h (de Brasília). Pela Série A, o time enfrenta o Bragantino na próxima rodada, fora de casa, no sábado (17).