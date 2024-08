Fortaleza encerra rodada da Série A como líder por aproveitamento; veja classificação pelo critério

A 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro deu ao Fortaleza a liderança por aproveitamento. Com os tropeços de Botafogo e Flamengo, além da vitória leonina no sábado por 1 a 0 diante do Criciúma, o Tricolor de Aço tem 66% de aproveitamento de pontos na Série A e lidera o campeonato por este quesito.

Se na tabela o Tricolor é o vice-líder com 42 pontos, 1 a menos que o Botafogo, o time cearense tem um jogo a menos, o que permite que a liderança seja indicada por aproveitamento. Enquanto o Leão tem 66%, o time carioca tem 65%, mesmo número do Flamengo, 3º colocado.

Veja classificação por aproveitamento

Legenda: Classificação da Série A por aproveitamento que dá liderança ao Fortaleza Foto: Reprodução / srgoool

Jogo a menos

Isso porque, o Fortaleza teve um jogo adiado diante do Internacional, fora de casa, pela 19ª rodada, a última do 1º turno. A partida ainda não foi marcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Aproveitamento de Campeão

Os 66% de aproveitamento do Fortaleza na Série A de 2024 seria suficiente para dar o título Brasileiro ao clube nas edições de 2023, 2020 e 2017. Veja aproveitamento de campeões em pontos corridos:

2023 - 61,40% - Palmeiras

2022 - 71,05% - Palmeiras

2021 - 73,68% - Atlético-MG

2020 - 62,28% - Flamengo

2019 - 78,94 % - Flamengo

2018 - 70,17% - Palmeiras

2017 - 63,15% - Corinthians

2016 - 70,17 % - Palmeiras