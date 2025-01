Com David Luiz e Gastón Ávila, Fortaleza fecha 6 reforços sem custos para 2025

O Fortaleza fez seis contratações até o momento para a temporada de 2025. Buscando atletas com perfil vitorioso e realizando negociações com o mercado internacional, o clube reforçou carências do elenco, mas manteve um detalhe estratégico nas negociações: todas as operações foram sem custo com relação à compra de direitos econômicos.

Os últimos nomes que faltam ser anunciados, os zagueiros Gastón Ávila e David Luiz, também entram nesse perfil. O argentino foi cedido por empréstimo de um ano sem custos junto ao Ajax-HOL, com opção de compra, enquanto o outro se apresenta ao Leão após encerrar contrato no Flamengo.

A dupla se soma ao goleiro Brenno, que rescindiu vínculo com o Grêmio, ao lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que recusou renovação no Fluminense após receber a proposta leonina, ao volante argentino Pol Fernández, que também escolheu deixar o Boca Juniors-ARG, e ao atacante colombiano Dylan Borrero, livre no mercado depois de sair do New England Revolutions-EUA.

Legenda: O zagueiro argentino Gastón Ávila tem contrato com o Ajax até o fim de 2028 Foto: divulgação / Ajax

O processo não é necessário por conta da ausência de recurso para investimento, o clube inclusive oficializou a maior venda da história da instituição no fim de 2024, com a transferência do volante Hércules ao Fluminense por R$ 29 milhões. No fim, o fluxo é uma opção da gestão, que reconhece o poderio do elenco e percebe as negociações de custo zero como oportunidade no mecanismo.

O Diário do Nordeste apurou que três pilares são essenciais para essa definição do departamento de futebol: o poder de negociação, o projeto esportivo do Fortaleza, além da análise de mercado.

Pilares da janela de transferência do Fortaleza em 2025

Análise do mercado : mapeamento de atletas em fim de contrato.

: mapeamento de atletas em fim de contrato. Projeto esportivo : percepção das características de cada jogador, com avaliação técnica, perfil do atleta e histórico familiar, entrando então em operações com nomes que possuem alinhamento com o projeto esportivo do Fortaleza a longo prazo.

: percepção das características de cada jogador, com avaliação técnica, perfil do atleta e histórico familiar, entrando então em operações com nomes que possuem alinhamento com o projeto esportivo do Fortaleza a longo prazo. Poder de negociação: por fim, depois dos demais estágios, se inseriu na briga com outros times para concluir a operação. Dentro das tratativas, por exemplo, superou concorrências para fechar com David Luiz, além de contratar jogadores que interessavam ao Boca Juniors-ARG e ao Fluminense.

A tendência é que o 1º ciclo de contratações chegue ao fim para o início de 2025. Em paralelo, a gestão também trabalha a saída de ativos com menos espaço junto ao técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, como o goleiro Santos, alvo do Athletico-PR, e o atacante Imanol Machuca, cedido ao Vélez-ARG.