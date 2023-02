Thiago Galhardo avalia Fortaleza e promete nova postura no Castelão: ‘vai ser totalmente diferente’

O Fortaleza empatou sem gols com o Deportivo Maldonado-URU, no Uruguai, nesta quinta-feira (23), pelo jogo de ida da 2ª fase eliminatória da Libertadores. Em contato com a Paramount+, o atacante Thiago Galhardo avaliou a estreia leonina no torneio e prometeu uma postura totalmente diferente na Arena Castelão.

Thiago Galhardo Atacante do Fortaleza “Jogo difícil, brigado, na casa deles, acho que lá vai ser totalmente diferente, é a reabertura do Castelão, 60 mil pessoas, e um jogo totalmente atípico hoje, a gente se defendendo não é muito normal, mas acho que foi um grande jogo, eles também suportaram muito bem. Infelizmente não conseguimos fazer o gol, isso é muito raro, a gente não marcar, mas é se preparar agora para enfrentar o Náutico e depois o jogo de volta”.

Após o confronto no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado-URU, as equipes se enfrentam novamente na próxima quinta-feira (2), na Arena Castelão, às 21h, pelo jogo de volta. O time com maior placar agregado avança, onde poderá enfrentar Cerro Porteño-PAR ou Curicó Unido-CHI.

Na agenda da temporada, no entanto, o próximo compromisso é domingo (26), diante do Náutico, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 19h, no Presidente Vargas (PV).