Fortaleza divulga boletim médico e atualiza situações de Moisés, Pedro Rocha e Crispim; confira

O Fortaleza divulgou uma atualização do boletim médico nesta quinta-feira (23), antes da partida contra o Deportivo Maldonado-URU, no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, pela 2ª fase eliminatória da Libertadores, às 21h. A lista contempla o meia Lucas Crispim e os atacantes Moisés e Pedro Rocha.

O trio está fora do confronto, assim como o zagueiro Brítez e o ala Yago Pikachu. A dupla, no entanto, é ausência por conta das suspensões impostas pela Conmebol de competições anteriores.

Assim, dos jogadores no DM, apenas Lucas Crispim já avançou para a transição física. O meio-campo está em processo de recuperação de estiramento no músculo posterior da coxa direita.

Atualização do DM do Fortaleza

Moisés : pós-operatório da fratura do 5° metatarso do pé direito.

: pós-operatório da fratura do 5° metatarso do pé direito. Pedro Rocha : lesão ligamentar no joelho esquerdo.

: lesão ligamentar no joelho esquerdo. Lucas Crispim: fora do DM, cumpre transição após estiramento no músculo posterior da coxa direita.

