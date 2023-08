Lucero celebra gols diante do Coritiba e boa fase do Fortaleza: 'Estamos fazendo um grande trabalho'

Artilheiro do Fortaleza na temporada e na Série A, o argentino Juan Martín Lucero foi autor de dois dos três gols da vitória tricolor neste domingo (27), no Estádio Presidente Vargas. Marinho marcou o terceiro da equipe no duelo contra o Coritiba, pelo Brasileirão.

Com o resultado, o Leão chegou a terceira vitória seguida no Brasileirão de 2023 pela primeira vez. A equipe segue em oitavo na tabela, mas agora com 32 pontos. Lucero, que soma 18 tentos na temporada, sendo 4 na primeira divisão nacional, celebra o momento do time.

"Acho que fizemos uma grande partida. Esse triunfo é para confirmar que estamos trabalhando muito bem. Estamos fazendo um grande trabalho na Série A e na Sul-Americana", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira, dia 31 de agosto, para o jogo da volta contra o América-MG. As equipes se enfrentam nas quartas de final da Sul-Americana.