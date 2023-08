Cantos homofóbicos são registrados na torcida do Fortaleza em jogo no PV

Gritos homofóbicos foram registrados durante o jogo entre Fortaleza e Coritiba na noite deste dommingo (27), no Estádio Presidente Vargas, em jogo válido pelo Brasileirão. Parte da torcida tricolor proferiu ofensas de cunho preconceituoso contra torcedores do Ceará. As ações foram flagradas em vídeo. O Coletivo Canarinhos prepara uma denúncia para o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) contra o ato.

O Observatório de Torcidas Canarinhos LGBTQ+ congrega várias torcidas do segmento pelo país, com o objetivo de combater a lgbtfobia através de ações, promover a inclusão e a diversidade. O grupo também recebe denúncias sobre esse tipo de crime que ocorre em estádios, mas também em outros ambientes do futebol.

Os cânticos aconteceram tanto no primeiro quanto no segundo tempo do duelo contra o Coxa, no PV. As imagens foram registradas por um membro do coletivo presente no estádio, que preferiu não se identificar. A mesma situação ocorreu no duelo contra o Bragantino, também em jogo da Série A, mas no Castelão.

O Fortaleza não se manifestou por meio de nota, mas informou que realiza campanhas de conscientização junto à torcida. Inclusive pontua que em jogos anteriores não houve cantos homofóbicos.

O que diz a Fifa?

A Fifa recomenda que o/a árbitro/árbitra responsável interrompa o jogo quando identificar gritos homofóbicos. No entanto, o caso não chegou a ser registrado em súmula por Matheus Delgado Candançan, responsável pela partida deste domingo.

Em 2022, de acordo com o Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+, 74 casos foram registrados e dez clubes foram a julgamento por homofobia no STJD.