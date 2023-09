Pensando em jogo da Sul-Americana, Vojvoda diz que poupará elenco do Fortaleza na Série A

Uma vitória do Fortaleza diante do Grêmio pode valer a entrada no G-6 do Campeonato Brasileiro. Entre os primeiros, o Leão vai batalhar para se manter no grupo com vaga direta na Libertadores de 2024. No entanto, o duelo contra o time gaúcho será entre os dois jogos decisivos contra o Corinthians, que valem vaga inédita na final da Sul-Americana. Pensando nisso, o técnico Juan Pablo Vojvoda afirmou que, para poupar jogadores, o time pode ter várias mudanças.

“Estou pensando na partida contra o Corinthians, sim. Essa é uma possibilidade (poupar), não vou esconder nada. Mas vamos escolher os melhores jogadores para terça, depois disso vamos avaliar novamente. Ver como estão os jogadores para esta partida do Brasileirão. Mas é lógico que vamos poupar alguns jogadores não porque uma competição seja mais importante que a outra, mas por momentos da competição também e por sequência de partida. É algo que necessitamos fazer e temos um elenco para poder fazê-lo também”, explicou o técnico em coletiva de imprensa.

Por opção da comissão técnica, o grupo retornou à capital cearense horas após o jogo na capital paulista, na noite desta quarta-feira (20). “Preferimos voltar para que os jogadores fiquem com suas famílias e também para ter nossas condições de trabalho do dia a dia. E voltamos na segunda para São Paulo, para a partida com a Sul-Americana”, detalhou Vojvoda.

O técnico também falou sobre a recuperação de Calebe e citou Bruno Pacheco, que foi substituído no 2T, após sentir cãimbras.

“Calebe já está treinando com a gente normalmente. Ele necessita de um pouco mais de confiança para uma melhor recuperação. Está bem fisicamente, mas necessita dessa confiança, que vai conseguir no dia a dia e nos treinamentos”, revelou o treinador.

“Bruno Pacheco acho que foi cãimbra pelo esforço físico. E acho que tem que descansar e fazer toda a terapia de recuperação para chegar bem no próximo jogo”, finalizou.

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (26), quando enfrenta o Corinthians no jogo de ida da final da Sul-Americana. O duelo será na Neo Química Arena. Depois, no dia 30 de setembro, o Tricolor recebe o Grêmio na Arena Castelão.