Ceará já sofreu mais gols que no ano do rebaixamento em 2022

O ponto mais crítico do Ceará na atual temporada tem sido o setor de defesa. Desde as primeiras competições do ano, o Vovô apresenta instabilidade na zaga e nas laterais. Sem conseguir sanar os problemas, o Alvinegro já sofreu em 2023 mais gols que em 2022, quando foi rebaixado no Campeonato Brasileiro.

Chama atenção o fato do clube ter acumulado mais tentos sofridos mesmo com 13 jogos a menos, até aqui, que na temporada passada. No fim de 2022, o Ceará havia contabilizado 51 gols sofridos em 65 partidas disputadas. Neste ano, com 52 jogos realizados e ainda nove por cumprir, já foi vazado 57 vezes.

A maior quantidade de gols sofridos do Ceará na temporada é, logicamente, na Série B. Com 29 rodadas disputadas, o Vovô já sofreu 32 tentos, sendo a oitava pior defesa do certame. Na Copa do Nordeste, em que foi campeão, o Alvinegro viu as próprias redes sendo balançadas por 16 vezes. Sofreu ainda oito tentos no Campeonato Cearense e somente um na Copa do Brasil.

A média de gols sofridos pelo time de Porangabuçu em 2023 é de 1,09. Na temporada passada, completa, a média era de 0,78.

Série B

Pelo número alto de gols sofridos e sem sobrar no ataque, o Ceará tem um saldo de gols frágil no Campeonato Brasileiro. Em 29 rodadas, a quantidade de tentos a favor e contra se anulam (zero de saldo) e dos quatro trabalhos que o time teve na competição, apenas um conseguiu conter um pouco a sangria.

Com Guto Ferreira, o Alvinegro levou nove gols em 11 partidas, ficando com um saldo positivo de dois tentos. Os demais treinadores, porém, tiveram desempenho inferior com a defesa. Morínigo viu o Ceará ser vazado cinco vezes nos primeiros dois jogos da Série B. Já com Barroca, foram 12 duelos com 12 gols contra. O atual comandante, Vágner Mancini, já viu a rede alvinegra balançar seis vezes em quatro partidas.

Gols sofridos pelo Ceará nos últimos dois anos:

2023: 52 jogos (temporada ainda incompleta): 57 gols sofridos

32 na Série B

1 na Copa do Brasil

16 na Copa do Nordeste

8 no Campeonato Cearense

2022: 65 jogos: 51 gols sofridos

4 na Copa Sul-Americana

41 na Série A

2 na Copa do Brasil

2 na Copa do Nordeste

2 no Campeonato Cearense