Mariana Ximenes nega namorar atriz de ‘Malhação’

Mariana Ximenes usou as redes sociais, na quarta-feira (5), para negar que está namorando Gabi Medvedovski, famosa por seu papel em "Malhação: Viva a Diferença". O boato começou após um thread no Twitter viralizar sobre as duas, reforçando as fotos e declarações compartilhadas na internet.

“Aparentemente, tenho uma namorada que nem eu mesma estava sabendo”, iniciou Mariana.

“Realmente, se eu e Gabi fôssemos namoradas, seríamos um casalzão! Mas, falando um pouquinho mais sério agora, não consigo entender por que uma foto cheia de afeto acaba se tornando uma história que não é verdade em absoluto. Gabi é uma amiga querida que ganhei durante a novela Nos Tempos do Imperador e que, para a minha alegria, segue comigo pela vida. Mas é isso: somos amigas. Sinto em decepcionar alguns corações, mas não tem nenhuma outra história a não ser essa. E se houvesse, e eu quisesse contar sobre isso, não teria problema nenhum em fazê-lo”.

Legenda: Publicação feita por Mariana Ximenes no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

No entanto, Mariana reforçou em seu texto a necessidade de se respeitar a privacidade do público LGBTQIAPN+. “Quantas pessoas também são colocadas em uma posição de ter que se explicar sobre algo que talvez elas não queiram, como sobre sua orientação sexual? Volto a dizer, não é o meu caso aqui, mas e se fosse? Falamos tanto de empatia, de amor... E em momentos assim tenho a certeza de que temos que falar cada vez mais para que realmente a gente mude nossa percepção das relações e dos afetos”, concluiu.