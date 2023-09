Laura Cardoso comemora 96 anos e celebra presente de fã

Laura Cardoso celebra nesta quarta-feira (13) o aniversário de 96 anos. Ela tem 81 anos de carreira e é uma das atrizes mais premiadas do Brasil.

Na televisão, esteve no elenco de novelas de sucesso, como “Mulheres de Areia”, “Caminho das Índias” e “Chocolate com Pimenta”.

No Instagram, dias antes do aniversário, Laura chegou a mostrar um presente especial que ganhou de uma fã: uma boneca Betty, do desenho Os Flintstones. A atriz dublou a personagem no Brasil.

“Fiquei muito feliz em receber essa homenagem da personagem Betty dos Flintstones! E para quem não sabe, eu fui a Betty”, escreveu ela no Instagram.