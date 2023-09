Solteira, Bella Campos faz conexão em Paris e brinca: ‘melhor que chorar no Brasil’

Bella Campos fez uma conexão em Paris, nesta terça-feira (19), antes de chegar ao destino final, a cidade de Cairo, no Egito, e soltou uma piada no Instagram.

“Gente, está confirmado: chorar em Paris é muito melhor que chorar no Brasil”, escreveu ela.

Recentemente, a artista terminou o relacionamento com o cantor MC Cabelinho, após uma suposta traição do artista.

Em seguida, a atriz mostrou que estava comendo enquanto esperava o próximo voo. “Vou mostrar para vocês o meu primeiro pratinho, eu amo comer! Eu sou uma morta de fome, como tudo que aparece na minha frente”, disse.

Bella ainda contou aos seguidores que não sabe falar inglês fluente, apesar de estar em uma viagem internacional. “Eu sei algumas coisas, mas eu estou falando praticamente ok para tudo! Yes, no, ok, e seguindo a vida”.