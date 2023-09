Lexa conta que descobriu doença autoimune após episódios de esquecimento

Após revelar em um podcast ter sido diagnosticada com tireoidite de hashimoto, Lexa voltou a falar sobre a doença autoimune durante participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, nesta terça-feira (19). Ela explicou que descobriu o diagnóstico após episódios de esquecimento.

“Eu descobri que tenho uma doença chamada tireoidite de hashimoto. Eu só expus agora. A pessoa falava uma coisa agora, e eu já esquecia. Se você não cuida, ela também atinge a voz. E é meu trabalho. Eu preciso falar sobre isso para alertar outras mulheres”, disse.

Lexa ainda revelou que já iniciou o tratamento para melhorar a condição. “Comecei a tomar um remédio todo dia de manhã, em jejum, e a mudar a alimentação. A alimentação ajuda muito”.

Durante a conversa, Patrícia Poeta contou que teve o mesmo diagnóstico. "Também tomo esse remedinho de manhã, em jejum", disse ela. "Tem fato genético envolvido", acrescentou ainda a jornalista.