Luana Piovani diz sofrer pelo fim do casamento com Pedro Scooby: 'é muito triste'

Separada de Pedro Scooby desde 2019, a atriz Luana Piovani afirmou que ainda sofre devido ao fim do relacionamento. De acordo com informações do O Globo, a revelação foi feita em um episódio do programa “Luana é de Lua”, do canal E!

Assuntos relacionados

Em conversa com Negra Li, Cleo, Titi Müller e a advogada Lígia Moreira, convidadas da estreia da segunda temporada da atração, a artista fala sobre a ruptura, contando como ela afetou os filhos.

“É quase a maior aposta da vida. E é muito triste quando você vê que deu errado e que, por mais que tenha tentado, aquilo não funciona [...] A gente se separa em silêncio. E é muito triste quando você fala para você mesmo: 'Caraca, não deu’. Daí você pensa em como vai fazer isso, e é outra missão enorme”, confidencia Piovani.

Durante o bate-papo, a atriz ainda revela que, apesar de estar bem emocionalmente, continua sentindo os impactos do divórcio: “Mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver”.

Por fim, Luana também desabafa sobre as brigas pelos direitos dos filhos. “Me incomoda o quanto eu me dedico, que é uma conta que não cabe em números, e a outra parte não entra no mesmo lugar. Isso me dá uma sensação de que estão querendo trapacear”, afirmará.

Com o fim do relacionamento, a vida amorosa de ambos seguiu em frente: atualmente, Piovani namora Lucas Bittencourt, e Scooby é casado com Cintia Dicker.

A nova temporada do programa estreia nesta quinta-feira (21).