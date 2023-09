Preta Gil reflete sobre fim de casamento após traição: 'me curei de alguns cânceres'

A cantora Preta Gil refletiu sobre o fim do casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy, momento que classificou como o mais difícil durante o tratamento de um câncer no intestino. O antigo companheiro foi flagrado a traindo com a stylist de Preta.

A artista disse que a situação foi "cruel" e que teve que conciliar as duas situações.

O mais difícil foi a separação no meio de um processo de tratamento. Isso é muito cruel. Foi muito difícil ter que viver muitas dores diferentes ao mesmo tempo. Mas hoje consigo entender que me curei de alguns cânceres. Não foi só um câncer", disse à colunista Mônica Bergamo, em entrevista publicada nessa segunda-feira (18).

Sobre a infidelidade do ex-marido, ela desabafou que continua em processo de superação.

"Ainda não me curei dessa dor. É um processo. Mas estou cercada de amor, de amigos, da família. Acho que isso me ajuda muito a não cair, a não deprimir. (...) Apesar da dor que sinto até hoje, eu passei... Vai passar, essa dor vai passar", destacou.

Coração está dolorido. É muito difícil aceitar, não é fácil. Leio as pessoas comentarem: 'Supera, mulher'. Primeiro, não passou tanto tempo. Foram cinco meses. E segundo, é fácil quando você não está vivendo na pele. É uma questão muito delicada".

Recentemente, a intérprete do sucesso "Sinais de Fogo" celebrou a realização de mais uma operação para tratar a doença.

"Sabia que minha cura viria com a cirurgia. Me preparei muito, tenho muita resiliência, sou muito dedicada. Obviamente tenho meus maus momentos, mas não reclamo de nada. Penso sempre nas pessoas que não têm a oportunidade de ter o tratamento que eu tenho", analisou.