Ex-marido de Preta Gil diz que está solteiro; Rodrigo Godoy havia traído a cantora com stylist

O personal trainer e ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy informou, nesta sexta-feira (8), que está solteiro. Utilizando a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, Godoy confirmou o fim da relação com a ex-stylist da cantora, Ingrid Lima. A traição foi confirmada pela filha de Gilberto Gil.

"Estou solteiro. Tô aí, quietinho na minha. Estou vivendo a minha vida aí, do jeito que eu consigo viver. Não estou nem pensando nesse bagulho. Essa é a real", respondeu.

Questionado sobre não publicar nudes no site adulto, Godoy informou que não é desse "bagulho"

"Sinto frustrá-los. Mas para botar nudes aqui é outro caminho. Não sou desse bagulho. Pode ter umas coisinhas mais para frente, mas o nudes mesmo, não vai ter", disse.

O personal trainer foi acusado na web de enganar pessoas a pagarem para vê-lo sem roupa.

Preta Gil foi traída durante tratamento de câncer

A cantora Preta Gil utilizou as redes sociais, na manhã da última segunda-feira (4), para desabafar sobre a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, com uma amiga. No relato, a artista revela ainda não ter superado "tanta baixaria", classificando a ação como algo "cruel".

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Preta contou não ter conseguido dormir, tendo passado a noite relembrando a infidelidade: “essa noite, tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo”.

No desabafo, a artista também refletiu sobre seu relacionamento com a dupla, chegando a questionar como pôde “ajudar tanto” a ex-amiga, que, na época da traição, atuava como sua stylist.

Por fim, Preta admitiu ainda não ter superado a traição e afirmou que, um dia, compartilhará com o público detalhes sobre a infidelidade que ainda não vieram à tona.