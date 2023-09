Após ser transferido de hospital, Regis Danese retorna para UTI

Regis Danese voltou a ser internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Nesta sexta-feira (8), o artista deixou a enfermaria do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e foi transferido para o Uberlândia Medical Central (UMC), em Minas Gerais.

Danese se recupera das consequências de um grave acidente de carro ocorrido no último dia 30, em Goiás. "Ele foi transferido para Uberlândia, passa bem, só que ainda tá na UTI", contou Daniel Danese, irmão do cantor, ao gshow. O familiar também estava no veículo envolvido no acidente, mas saiu ileso.

TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL

Durante a transferência, Regis estava com a esposa Kelly Danese, com o empresário Douglas Davi Pena e recebeu acompanhamento do médico Uilter de Oliveira. Na quinta (7), a sonda nasogástrica colocada no cantor foi retirada, segundo apontam informações da colunista Fábia Oliveira.

Inicialmente, o artista teria alta há uns dias, mas uma distensão gástrica o impediu de ser liberado. O problema foi decorrente de um dos ferimentos sofridos no acidente, ocorrido no último dia 30 de agosto.

Atualmente, Regis segue recebendo procinéticos, usados para melhorar a motilidade intestinal com o intuito de preparar o corpo para alimentos sólidos. Os remédios em questão aumentam a pressão do esfíncter esofágico inferior, diminuem a regurgitação e aceleram o esvaziamento gástrico.