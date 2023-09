Regis Danese atualiza fãs sobre estado de saúde: 'me recuperando absurdamente'

O cantor Regis Danese atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde nesta terça-feira (5). Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o artista, que segue internado, afirmou que vem se recuperando bem após o grave acidente de carro que sofreu na última semana. Ele aproveitou para agradecer os fãs pelas orações e torcida.

"A cada dia estou me recuperando absurdamente. Os médicos estão surpresos. Sabem o que é isso? A oração de vocês e o amor", disse ele.

Regis ainda se declarou para a esposa Kelly Danese, que vem acompanhando de perto sua recuperação. "Minha esposa, linda e maravilhosa, vinte e quatro horas por dia aqui. Já tem mais de quatro dias que ela está dormindo nesse lugar. Não é cama, não, ela fica em pé. Meu amor, eu não te troco por nada, eu te amo", afirmou.

Acidente

Regis sofreu um acidente de carro quando ia de Goiânia para Ceres, onde faria um show. “Por volta das 18h30, Régis, que estava no volante, foi surpreendido por um caminhão que colidiu de frente com sua caminhonete que ficou totalmente destruída”, disse a nota da assessoria do artista sobre o ocorrido.

Um boletim médico sobre o estado de saúde de Regis informou que o artista teve o intestino delgado perfurado em dois lugares, fraturou três costelas e quebrou o braço.

Ele foi submetido a uma cirurgia de laparotomia exploratória — uma manobra cirúrgica que envolve uma incisão através da parede abdominal —, em razão de uma perfuração no intestino. O procedimento não teve intercorrências, e segundo a equipe do hospital, ele terá uma recuperação rápida.

O cantor terá ainda de operar o antebraço. A dieta dele já foi modificada e o artista já consegue ingerir alimentos. A alta deve vir em breve, conforme um dos médicos contou ao Fantástico neste domingo.

Cantor gravou vídeo sendo socorrido

Regis chegou a gravar um vídeo logo após sofrer o acidente para tranquilizar fãs. Ele disse neste domingo que resolveu registrar o momento pois "preferiu dar a notícia" para informar que passava bem.

"Eu acabei de sofrer um acidente. Tô aqui sendo atendido, o carro arrebentou toda. Tô com muita dor no abdômen. Com meu irmão não aconteceu nada, que estava ao me lado. Deus é bom e Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim", disse enquanto recebia atendimento de paramédicos.