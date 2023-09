Regis Danese comenta acidente de carro: 'se eu não tivesse com cinto teria morrido'

O cantor gospel Regis Danese se recupera de um grave acidente de carro sofrido em Goiás a caminho de um show na última quarta-feira (30) e já está fora de perigo após ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele concedeu entrevista ao Fantástico neste domingo (3) e comentou o caso.

Ele avalia que "se não estivesse com cinto de segurança teria morrido". O artista recordou os momentos que antecederam o acidente, quando o celular seu irmão, que estava no banco do carona e saiu ileso da batida, caiu no chão.

"O celular do meu irmão caiu no chão e [aconteceu] em um momentinho que eu virei assim, um momento de distração. Como estava na curva, eu não achei que tinha nada na minha frente. Na hora que eu olhei pra ele [irmão] foi um susto muito grande. Eu assustei com o impacto e não vi nada", conta.

Regis recorda também que na madrugada do acidente ele não havia dormido direito. Antes da colisão, ele havia acabado de deixar a esposa e a filha em um hotel de Goiânia.

Acidente

O cantor de 50 anos teve politraumatismo e acabou sendo transferido ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital de Goiás, Goiânia.

Ele foi submetido a uma cirurgia de laparotomia exploratória — uma manobra cirúrgica que envolve uma incisão através da parede abdominal —, em razão de uma perfuração no intestino. O procedimento não teve intercorrências, e segundo a equipe do hospital, ele terá uma recuperação rápida.

O cantor terá somente de ainda operar o antebraço. A dieta dele já foi modificada e o artista gospel já consegue ingerir alimentos. A alta deve vir em breve, conforme um dos médicos contou ao Fantástico neste domingo.

Cantor gravou vídeo sendo socorrido

Regis chegou a gravar um vídeo logo após sofrer o acidente para tranquilizar fãs. Ele disse neste domingo que resolveu registrar o momento pois "preferiu dar a notícia" para informar que passava bem.

"Eu acabei de sofrer um acidente. Tô aqui sendo atendido, o carro arrebentou toda. Tô com muita dor no abdômen. Com meu irmão não aconteceu nada, que estava ao me lado. Deus é bom e Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim", disse enquanto recebia atendimento de paramédicos.