Cissa Guimarães revive perda do filho e celebra justiça no Fantástico: 'queria um pedido de perdão'

Reviver a morte do filho. Foi essa a sensação da atriz Cissa Guimarães, de 66 anos, ao saber que os culpados pela morte de Rafa Mascarenhas, após 13 anos do crime, devem cumprir pena em semiaberto, dormindo na prisão. A repercussão da notícia foi comentada pela atriz em entrevista ao Fantástico neste domingo (3).

Cissa e o filho costumavam passar as férias em Caraíva, no Sul da Bahia, mesmo lugar onde soube da notícia que o processo tinha chegado ao fim. "É um alívio da Justiça ser feita, de vencer uma batalha que eu acho que tinha de ser vencida há tanto tempo, mas eu nunca desisti", declarou.

O jovem tinha 18 anos quando foi atropelado enquanto andava de skate em um túnel, no Rio de Janeiro, durante uma madrugada, momento em que a pista ficava fechada, em julho de 2010. Rafael Bussamra, de 25 anos na época, fazia um racha a mais de 100 km/h, atropelou o filho de Ciça e fugiu do local.

Cissa Guimarães Atriz Eu sei que nada vai trazer meu filho de volta, mas a justiça precisa ser feita

Roberto Bussamra, pai do atropelador, pagou propina a policiais para liberação do filho e do carro antes das investigações. Rafa Mascarenhas morreu momentos depois no hospital

A condenação saiu em 2015, mas pai e filho só ficaram presos 6 dias e recorreram em liberdade. Alguns dos crimes, como o racha, prescreveram. Nesta semana, a Justiça determinou as penas.

Rafael Bussamra: 3 anos e 6 meses por homicídio culposo na direção de veículo.

Roberto Bussamra: 3 anos, 10 meses e 20 dias por corrupção ativa.

A demora para chegar nessa definição maltratou a mãe que lembra do filho apaixonado e empolgado para gravar o primeiro CD, quando foi morto bruscamente.

"Me dói muito ninguém da família (dos culpados) ter procurado a minha família, eu queria um pedido de perdão. Tenho impressão até que eu perdoaria. Tem momentos em que eu fico louca, com raiva, e me acalmo. Sei que isso é o Rafa", concluiu.

Sentimento de justiça

Cissa soube durante a entrevista sobre o mandado de justiça enviado para os dois culpados pelo caso. Em meio às lágrimas, ela celebrou a notícia e a vida do filho que faria 32 anos.

Um trecho da fala dada por ela após a perda do filho, há 13 anos, também foi comentada. "Eu acho que nunca mais vou rir daquele jeito, mas não faz mal: eu acho que a minha alegria interna nunca mais vai ser a mesma, mas eu vou transformar", comentou com lucidez mesmo diante da dor.

O local onde o filho foi atropelado recebeu o nome de Túnel Rafael Mascarenhas com um painel em homenagem ao jovem.