Regis Danese é transferido de hospital para ficar mais próximo da família

O cantor gospel Regis Danese foi transferido do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde estava internado após grave acidente na BR-153, para ser tratado em Uberlândia, em Minas Gerais, perto dos familiares. A informação foi publicada pela colunista Fábia Oliveira, no Metrópoles, que confirmou também que a transferência ocorreu nesta sexta-feira (8).

A colunista revelou nota da própria unidade de saúde, com detalhes sobre o tratamento de Danese. "O paciente possuía bom estado geral de saúde, estava consciente e respirava espontaneamente. Ressaltamos que tanto a família quanto o paciente foram devidamente orientados pela equipe médica", disse o hospital em nota.

Regis sofreu grave acidente na rodovia federal quando saía de Goiânia, em Goiás, para apresentação musical na cidade de Ceres. Em seguida, foi internado por conta das complicações do quadro de saúde.

Transferência de hospital

Durante a transferência, Regis estava com a esposa Kelly Danese, com o empresário Douglas Davi Pena e recebeu acompanhamento do médico Uilter de Oliveira. Na quinta (7), a sonda nasogástrica colocada no cantor foi retirada, segundo apontam informações da colunista Fábia Oliveira.

Inicialmente, o artista teria alta há uns dias, mas uma distensão gástrica o impediu de ser liberado. O problema foi decorrente de um dos ferimentos sofridos no acidente, ocorrido no último dia 30 de agosto.

Atualmente, Regis segue recebendo procinéticos, usados para melhorar a motilidade intestinal com o intuito de preparar o corpo para alimentos sólidos. Os remédios em questão aumentam a pressão do esfíncter esofágico inferior, diminuem a regurgitação e aceleram o esvaziamento gástrico.

No dia em que receberia alta, o que acabou sendo descartado por conta da saúde, Danese pediu para que fãs, amigos e seguidores orassem por ele.

"Continuem orando pela minha vida, quero logo sair daqui, ver minha mãe, meu pai, meu irmão que estava comigo, comer o franguinho da minha mãe, um pãozinho caseiro que ela fez pra mim. Deus é bom o tempo todo. Eu só estou emocionado, obrigado pelas orações. Não deixem de orar por mim", disse nos Stories do Instagram.