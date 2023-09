Regis Danese passal mal em hospital e tem alta adiada; veja vídeo

O cantor Regis Danese teve a alta médica adiada após passar mal na madrugada desta quarta-feira (6) em Goiânia, Goiás. Ele está internado há uma semana após sofrer um acidente de carro a caminho de um show no interior goiano.

“Eu teria alta hoje, mas passei muito mal essa madrugada, vomitei muito, e os médicos, que sabem o que é melhor para mim, resolveram me manter", diz o artista em vídeo no Instagram. Ele apareceu no vídeo com uma sonda no nariz, que segundo ele foi colocada após ele passar mal.

Confira o relato do cantor:

No relato, Regis fala que "está sofrendo muito", mas "Deus está no controle". O cantor gospel pede orações aos seus seguidores e diz que segue com esperanças de melhoras e ter alta.

Regis está internado desde o dia 30 de agosto no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital goiana. Em nota nesta quarta, a unidade saúde informa que o paciente está "possui o estado de saúde geral regular, consciente e está respirando espontaneamente", mas "segue sem previsão de alta”.

Cantor havia divulgado melhora

Nessa terça-feira (5), Regis Danese havia atualizado os fãs para dizer que estava se recuperando bem após o acidente na última semana. Ele aproveitou para agradecer os fãs pelas orações e torcida.

"A cada dia estou me recuperando absurdamente. Os médicos estão surpresos. Sabem o que é isso? A oração de vocês e o amor", disse ele.

O acidente de carro ocorreu quando o artista de música gospel ia de Goiânia para Ceres, onde faria um show. O boletim médico após a ocorrência informou que Regis teve o intestino delgado perfurado em dois lugares, fraturou três costelas e quebrou o braço.

Ele foi submetido a uma cirurgia de laparotomia exploratória — uma manobra cirúrgica que envolve uma incisão através da parede abdominal —, em razão de uma perfuração no intestino. O procedimento não teve intercorrências.