Além da reforma, Dora Figueiredo foi notificada por instalar jacuzzi em apartamento sem autorização

A atriz e influenciadora Dora Figueiredo voltou a viralizar nas redes sociais por conta do relato da reforma do apartamento onde morava, que deverá ser devolvido ao proprietário após alterações estruturais. Dessa vez, ela foi criticada por instalar uma jacuzzi no local sem autorização do condomínio.

A situação foi contada, inicialmente, por ela em uma série de vídeos no TikTok. Na plataforma, em um conteúdo dividido em partes, a influenciadora explicou como projetou o apartamento de 37m² e, agora, após desavenças com o dono do local, deverá se desfazer de tudo para completar a mudança.

Assuntos relacionados

"Eu me mudei para cá achando que tudo isso ia ficar para trás, todo o estresse da obra, todo o dinheiro que eu não poderia ter gasto e gastei, que tudo isso ia ficar para trás e ia ficar incrível, mas foi depois de postar na internet que eu comecei a ver os problemas", relatou, afirmando que os problemas também estavam ligados ao escritório de arquitetura responsável pela obra, feita em parceria.

O planejamento, Dora afirmou, foi errôneo considerando o tamanho do apartamento e o material utilizado nele. "Eu comecei a perceber que isso aqui era um cenário, um cenário belíssimo, um cenário lindíssimo para tirar foto e fazer vídeo, mas não para morar", iniciou.

♬ som original - Dora Figueiredo @dorafigueiredo Vocês já fizeram obra? Como foi? Essa obra me traumatizou tanto que eu nunca mais vou fazer um obra assim na minha vida! Vocês já passaram por obras caóticas? É bem comum isso, o problema é que na internet tudo é perfeito e eu cansei de fingir ter tido o apartamento perfeito. #ApartamentoColorido

"Eu tive diversos problemas, desde um painel de ripa que foi colado numa área externa e, obviamente, com o tempo foi descolando até um projeto que continha uma marcenaria num local que não poderia ter marcenaria. A parte elétrica parece que foi feita de qualquer jeito, porque tem até hoje luz que não acende, luminária presa com durex", completou em seguida.

Jacuzzi sem autorização

A parte seguinte do relato conta um dos maiores problemas com a reforma: uma jacuzzi inflável colocada no andar de cima do apartamento. Ainda segundo Dora, ela não foi informada de que precisava de autorização para a instalação.

"Eu queria ter uma jacuzzi, eu perguntei se dava e me responderam que sim. Fizeram todo o projeto elétrico, eu comprei a piscininha, aí fui lá, usei e recebi uma notificação judicial do prédio dizendo que eu não poderia ter aquela piscina e que aquilo poderia causar problema na estrutura do prédio, coisa que eu acho que deveria ter sido falado para mim e não foi", disse no vídeo.

Um vídeo do escritório responsável pela obra, o Doma Arquitetura, mostrou a jacuzzi escolhida por Dora. A informação sobre o item não ser ideal foi repassada, mas o vídeo não cita os perigos e a proibição.

A informação de Dora gerou uma série de críticas. "Você perguntou para o síndico, proprietário do apartamento ou administradora se podia ter uma jacuzzi? Isso é responsabilidade sua procurar saber, ou você queria que a empresa de arquitetura fosse falar com o síndico?", questionou uma usuária do X, antigo Twitter.

Em seguida, uma série de relatos, entre clientes satisfeitos e outras de reclamações, começaram a circular na rede. Alguns projetos da empresa de arquitetura, inclusive, começaram a ser criticados nas redes.