Dora Figueiredo viraliza após reformar imóvel alugado e precisar se mudar; entenda

A influenciadora Dora Figueiredo virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (5), mas não por um motivo tão agradável. Em um relato extenso, por meio de vídeos publicados nas redes sociais, a jovem contou o dilema do próprio apartamento, do qual terá que se mudar pelo aumento de aluguel mesmo após ter comandado uma série de reformas estruturais no espaço.

No vídeo, Dora se apresenta como atriz e apresentadora, como quem desabafa para apresentar um relato doloroso. Segundo ela, as mudanças no apartamento alugado foram feitas em um momento de decisões difíceis. Na época da chegada ao local, morando sozinha, ela afirma que "estava muito animada".

"Eu acho que eu devo uma explicação a vocês sobre o meu apartamento de revista. Há um tempo eu achei que seria a realização de um sonho. E por um tempo eu continuei achando isso. Mas eu quero falar sobre algo que as pessoas geralmente não falam: nem tudo que é bonito na internet é bonito na vida real. Eu aluguei com a intenção de comprar, reformei ele todo e no final deu tudo errado", iniciou Dora.

Veja vídeo:

Em meio à pandemia, quando tomou a decisão de morar sozinha, Dora doou todas as coisas que possuía para "caberem no apartamento", enquanto ficava com a sensação de que "precisava realizar os sonhos porque o mundo ia acabar".

"Foi aí que eu lembrei de um post na internet de uma blogueira famosa que estava reformando seu apartamento. Eu pensei: 'eu quero isso, eu quero essa vida, eu quero ter esse lugar, eu quero ter um apartamento de revista'. O que era para ser um sonho virou um pesadelo. E o maior desperdício de dinheiro da minha vida. Eu reformei ele inteiro para vir morar aqui", diz, no vídeo gravado ainda no apartamento, que tem 35 m².

Ainda que o imóvel fosse pequeno, Dora conta que o objetivo sempre foi comprá-lo. Se inicialmente ele iria para ela, depois o intuito se alterou para dá-lo para a mãe, um amigo ou até para alugar para outras pessoas.

Mais custos

O que Dora não contava, no entanto, é que a reforma valorizaria o imóvel. Assim, o preço do aluguel acabou subindo. "A coisa que realmente mudou e valorizou o apartamento foi a obra que eu custeei. Então, ficou pesado para mim, não tenho dinheiro para isso, vou ter que me mudar", afirmou.

No segundo vídeo, Dora confirma que a ideia foi uma das "piores que já teve na vida" e que foi até avisada da péssima escolha. O momento, ela afirma, foi ruim justamente porque os sentimentos em relação à antiga casa a levaram a decidir pela reforma.

A obra de Dora, segundo a própria, foi realizada em parceria, mas ainda gerou custos por durar mais do que o esperado. Ao todo, os trabalhos se estenderam por cerca de seis meses.

Agora, a influenciadora busca vender os objetos para que possa devolver o apartamento ao proprietário. "Acontece que eu vou ter que tirar tudo deste apartamento. Esse armário lindo e maravilhoso, os armários do banheiro. Tudo vou ter que tirar. E aí, gente, eu queria saber o que eu faço da minha vida? Vocês querem comprar alguma coisa desse apartamento?", questionou Dora, ao fim, de forma bem-humorada.