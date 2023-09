Kylie Jenner e Timothée Chalamet são flagrados em clima de romance

Kylie Jenner e Timothée Chalamet foram flagrados pela primeira vez juntos em clima de romance, na segunda-feira (4). Os dois estiveram juntos no show da cantora Beyoncé, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O site americano TMZ ainda publicou imagens do casal trocando beijos.

Em video publicado no Twitter, é possível ver o ator, de 27 anos, e a influenciadora, de 25, conversando e flertando. Kendall Jenner, irmã de Kylie, também estava na companhia do casal.

Apesar de terem sido flagrados trocando carinhos pela primeira vez, a modelo e o ator estão juntos desde abril. Ela tem dois filhos com o ex, Travis Scott, de quem se separou em dezembro de 2022. Já Timothée teve affairs recentes com Lily-Rose Depp, Eiza Gonzalez e Lourdes Leon.

Celebridades

O show de ontem de Beyoncé atraiu várias celebridades, já que comemorava o aniversário da artista. Justin e Hailey Bieber, Zendaya, Tom Holland, assim como Kim Kardashian, estiveram no SoFi Stadium.