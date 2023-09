Luísa Sonza publica fotos com o namorado Chico Veiga: 'rebusco palavras pra te encantar'

A cantora Luísa Sonza abriu galeria de fotos ao lado do namorado Chico Moedas, a quem dedicou canção no álbum "Escândalo Íntimo", lançado por ela recentemente. As imagens com o amado, publicadas no Instagram, foram feitas durante o festival The Town, no último domingo (3), quando Luísa apresentou a música-homenagem pela primeira vez no palco.

"Me pinto pra disfarçar / Rebusco palavras pra te encantar / Reinvento uma moda / Faço bossa nova / Meu futuro no Rio será", escreveu a artista na legenda da publicação, fazendo referência ao relacionamento com o artista e à canção lançada recentemente.

Nos comentários, fãs de Luísa e Chico se derreteram com os novos registros, que mostraram a passagem do casal sob os holofotes do festival. Os shows, inclusive, seguem por mais um fim de semana em São Paulo, mas Sonza não se apresenta como uma das atrações nos próximos dias.

Legenda: Luísa e Chico revelaram o namoro em julho deste ano Foto: reprodiução/Instagram

"Não sei se queria ser o Chico para ficar com a Luísa ou a Luísa para ficar com o Chico", disse uma. "Meu noivo já perguntou quem é Chico, de tanto que eu canto 'Chico se tu me quiseres'", brincou outra seguidora.

Sobre a nova fase, Luísa falou sobre como se transformou para o lançamento do novo disco. Segundo ela, o momento tem sido de amadurecimento e libertação.

Legenda: Chico acompanhou Luísa na apresentação Foto: reprodução/Instagram

"É você se assumir como pessoa e como artista. Essa nova fase é uma libertação de muitas coisas em que eu me segurava, que eu tinha dificuldade, tinha medo. Também não deixa de se um tacar o fo**-se", completou, segundo a revista Quem.