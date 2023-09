Sasha Meneghel comenta mudança na cor do cabelo: ‘desejo de ficar ruiva já estava comigo’

Sasha Meneghel mudou o visual nesta semana e agora está ruiva. A jovem passou pela transformação com a ajuda do hairstylist Anderson Couto, e comentou a decisão:

“O cuidado com a imagem está totalmente inserido no meu dia a dia, passa pelo tom do cabelo, pela maquiagem que escolho usar e pelas roupas, que pautaram também a minha formação. O desejo de ficar ruiva já estava comigo”, disse ela, ao Extra.

Sasha ainda explicou o motivo de ter passado tanto tempo com o cabelo na cor natural. “Meu cabelo estava muito fraco, comecei a cuidar e hidratar mais, e acabei ficando bastante tempo na minha cor natural. Com isso, senti vontade de fazer uma mudança maior, coisa que eu acho superdivertida”.

Criação de grife

Também na entrevista, a filha de Xuxa falou sobre o novo projeto: a criação de uma grife que levará seu nome. Sasha se formou em moda na Parsons School of Design, em Nova York, em 2020.

“Sempre amei esse universo, desde criança. É algo muito presente na minha vida. Minha mãe sempre me encorajou a explorar meu lado artístico. Trazer tudo isso para a realidade tem sido um processo incrível”, finalizou.