Lexa revela diagnóstico de doença autoimune: 'Fiquei muito triste'

A cantora Lexa revelou que foi diagnosticada com tireoidite de hashimoto, uma doença autoimune com alguns impactos em seu dia a dia. Ela contou sobre a condição pela primeira vez no podcast PodPeople, da médica Ana Beatriz Barbosa, nesta segunda-feira (11).

“Eu descobri que eu tinha uma doença chamada tireoidite de hashimoto. Vocês perceberam que a minha memória parece que é meio curta, eu tenho esquecimentos o tempo inteiro. E aí, eu já tinha percebido esses esquecimentos, eu percebi algumas coisas, mas o esquecimento era o pior de todos”, contou a artista.

Ela revelou que não entedia os motivos dos esquecimentos e as desregulações no organismo. Lexa aponta que decidiu compartilhar o diagnóstico para alertar outras mulheres que podem ter a doença.

“Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito triste porque ninguém quer ter uma doença autoimune, né? Você já entende que não pode doar sangue, que muitas coisas acontecem. E como é que as pessoas podem receber isso? Aí eu fui entender o que era”, disse Lexa.

Ana Beatriz Barbosa comentou que, entre os sintomas da doença, estão dificuldade de perder peso, queda de libido, unhas quebradiças, queda de cabelo e outros. A cantora rebateu então AScríticas que recebe sobre seu corpo.

“As pessoas ficavam me criticando na internet. 'Ela fez harmonização facial'. Não, gente. Eu tenho uma doença autoimune que, por isso, tenho mais dificuldade [de perder peso], altera”, explicou Lexa.

Tireoidite de Hashimoto

Segundo o Ministério da Saúde, a tireoidite de hashimoto é um distúrbio autoimune que acomete a tireoide - glândula responsável por produzir hormônios auxiliadores de diversas funções.

A principal característica é a inflamação da tireoide, causando o hipotireoidismo, quando não há liberação adequada dos hormônios na quantidade suficiente. Veja os principais sintomas: