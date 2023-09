Marido de Carlinhos Maia faz teste para apresentador no SBT

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, fez um teste para ser apresentador de um novo programa do SBT. A informação foi confirmada pela assessoria da emissora ao jornal Folha de São Paulo.

A ideia do projeto é fazer um programa nos moldes do “Fantasia”, sucesso do SBT que revelou nomes como Fernanda Vasconcellos, Jackeline Petkovic e Tânia Mara.

Se aprovado, o programa irá ao ar na grade do SBT em janeiro de 2024, no horário da tarde, como uma atração de verão. O programa terá participação do público, que poderá ganhar prêmios em dinheiro, além de atrações musicais e humor.

Conforme a Folha de São Paulo, Lucas teve sua desenvoltura elogiada por diretores da empresa. O teste agora será submetido a avaliação interna.