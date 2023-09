'Pai' das filhas de Glória Maria aparece em reportagem do Fantástico

As filhas de Glória Maria, que faleceu há sete meses, apareceram em matéria do programa Fantástico, da Rede Globo, no último domingo (10), participando de uma cerimônia no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. As duas estavam acompanhadas do tutor, Paulo Mesquita, a quem chamaram de pai durante a exibição da matéria.

Laura e Maria, adotadas por Glória, participaram de um Kuarup, cerimônia indígena realizada em homenagem aos mortos pelo povo Kamaiurá. Paulo, tutor das duas, sempre teve relação próxima e era considerado o melhor amigo da jornalista.

Paulo explicou à reportagem por qual motivo levou as meninas ao local. Segundo ele, Glória visitou o parque 16 anos antes e, por conta disso, a visita das filhas seria uma forma de também conectá-las com a mãe por meio da experiência.

"Aspectos de festividade, seriedade, de garra… a Glória é muito aguerrida, e acho que resume bem o que a Glória representa", disse ele.

Legenda: Glória Maria ao lado das filhas Foto: reprodução/Instagram

Glória Maria faleceu no início deste ano após meses de tratamento contra um câncer no cérebro. Na época, as especulações apontavam o nome de Paulo como o mais indicado para a guarda das duas meninas, que viveram com a jornalista até os últimos dias.