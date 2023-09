Marina Sena fala sobre críticas após cantar música de Gal Costa: 'não quero ser a nova Gal'

Após ter homenagem a Gal Costa criticada na internet,

A cantora Marina Sena utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (11), para responder os comentários negativos sobre a homenagem feita por ela a Gal Costa no The Town. No pronunciamento, a cantora ressaltou não ter vontade de ser “a nova Gal”.

Em publicação no Twitter, a dona de “Por Supuesto” escreveu: "Vocês juram que, se eu fosse ruim, eu seria uma menina de Taiobeiras que tá conquistando tanta coisa? Por qual motivo isso tudo me seria dado? De graça assim? Não tenho sobrenome, não tinha dinheiro, influência, não tinha absolutamente nada. Não havia nenhum motivo pra eu estar aqui a não ser minha própria coragem, dedicação, autenticidade e talento, Vocês que se mordam!".

Marina também falou sobre os comentários a comparando com Gal, reforçando que a lenda da MPB é, sim, uma referência, mas que não deseja se tornar uma “nova versão” dela.

"Para o resto da minha vida, por onde eu for, eu vou levar o nome de Gal, não quero ser a nova Gal, só quero que todos saibam de onde vem o pulso inicial desse movimento do corpo, da alma, do espírito, que Gal possibilitou eu e tantas pessoas de sentir", afirmou ela.

Por fim, a artista deixou claro que sempre sentirá gratidão por Gal, artista que, segundo ela, a faz se conectar com Deus. “Eu sou uma das tantas filhas de Gal desse país. Na voz dela é onde eu me conecto com Deus. E eu vou ter pra sempre gratidão por ela ter expandido tanto a minha alma”, contou.

CRÍTICAS

Durante apresentação no festival The Town, nesse fim de semana, Marina homenageou Gal Costa cantando a música “Meu Nome é Gal”. A interpretação da artista mineira, no entanto, foi criticada por parte do público.

“Serviu literalmente horrores. Deveria ter ensaiado mais com o guitarrista, mas o que vale é a intenção”, comentou um usuário. Outros perfis ainda debocharam da apresentação, comparando a voz da artista com a de um “gato miando em cima do telhado”.