Filho de Solange Almeida engata namoro com Sophia Valverde, diz jornalista

Rafael Almeida, filho de Solange Almeida, está namorando a atriz Sophia Valverde. O relacionamento foi revelado pelo portal LeoDias, nesta sexta-feira (27).

Sophia tem 18 anos e Rafael, 22. O casal ainda não se manifestou sobre o relacionamento nas redes sociais.

O filho da cantora de forró é compositor e cantor. Rafa já assinou mais de 60 composições para diversos estilos de artistas, incluindo Márcia Felipe, MC Don Juan, Bruno & Marrone, Calcinha Preta, Wallas Arais e Menos é Mais, e outros.

Ele possui mais de 600 mil seguidores nas redes sociais e 12,3 milhões no canal oficial do Youtube. Já Sophia Valverde é atriz do SBT e ficou conhecida pelos trabalhos em Cumplices de um Resgate e As Aventuras de Poliana. Ela acumula mais de 14 milhões de seguidores no Instagram.