Wesley Safadão fatura R$28 milhões com leilão de cavalos em Pernambuco; entenda negócio

O cantor Wesley Safadão movimentou o mundo dos leilões de cavalos nesta sexta-feira (3). Em Garanhuns (PE). o evento do cearense faturou R$28,6 milhões com o comércio de animais de raça Quarto de Milha.

Conforme divulgado pelas redes oficiais do haras do cearense, o pregão finalizou com uma média de R$530 mil por lote. "Aqui agradecemos aos criadores, vendedores, patrocinadores, profissionais e toda nossa equipe que juntos proporcionaram um grande espetáculo", comunicou o empreedimento.

Legenda: Super produtora Eternal Offling Peju chegou chegou a ser leiloada por mais de R$ 4 milhões Foto: Divulgação

Um destaque do haras do cantor foi um animal ter tido 50% da propriedade comercializado pela cifra de R$ 4,2 milhões: a super produtora Eternal Offling Peju.

Acompanhado da esposa, Thyane Dantas, e dos filhos, Wesley Safadão participou do leilão e, ao final, agradeceu aos colaborares e participantes do evento.

Cearense entrou no mundo dos cavalos em 2019

Wesley Safadão estreou no mercado de leilões de cavalos em setembro de 2019. Em Fortaleza (CE), no Marina Park, ele realizou o primeiro pregão de animais do haras que ele possui — localizado em Aracoiaba (CE).



Na época, o cearense faturou R$12,7 milhões com o comércio da raça Quarto de Milha. O destaque foi o cavalo Don Príncipe Bar, cuja venda dos filhos rendeu ao cantor R$ 2,3 milhões em lances.