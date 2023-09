Ronaldo Fenômeno e Celina Locks se casam em cerimônia íntima em Ibiza, na Espanha

O jogador de futebol Ronaldo Fenômeno casou com a modelo Celina Locks nesta segunda-feira (25). A cerimônia religiosa ocorreu com poucos amigos e familiares em uma igreja no centro de Ibiza, na Espanha. Em publicação no Instagram, eles mostraram uma foto após a celebração íntima.

"Hoje reunimos nossas famílias para uma íntima celebração religiosa e assim damos início a uma semana de muitas comemorações", compartilharam.

Assuntos relacionados

Além dos familiares e amigos, ainda havia alguns famosos, como a apresentadora Sabrina Sato, que foi a madrinha do casal. Conforme a Folha de S.Paulo, as festividades seguem ao longo da semana em Ibiza.

Os dois estão juntos desde 2015, e receberam diversos comentários de felicitações. "Perfeitos", disse Anitta, enquanto Aline Wirley desejou "muitas bençãos". "Lindos!!!!!! Mto amorrrrr", escreveu Giovanna Ewbank.