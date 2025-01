Ronaldo Fenômeno visita a Coreia do Sul com os quatro filhos e a esposa

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno está visitando a Coreia do Sul durante as férias. Nos Stories, nesta sexta-feira (3), ele repostou um clique do filho Alexander Lima em que aparece ao lado de todos os filhos e da esposa, a modelo Celina Locks.

Ainda aparecem na foto Ronald, primeiro filho de Ronaldo; Raisha Palomaro, namorada dele; e Maria Sofia e Maria Alice, fruto do relacionamento da celebridade com Bia Antony.

O clique foi tirado no Gyeongbokgung Palace, um palácio real localizado no sul do País. Antes da Coreia, a família esteve em Tóquio, capital do Japão, onde comemorou a virada do ano.

Mais filhos

Em dezembro, Ronaldo e Celina participaram do “Mais Você”, de Ana Maria Braga, e ele revelou o desejo de aumentar família.

“Estou pressionando ela. Todas as amigas dela estão grávidas ou tendo filho e ela está ficando para trás”, disse ele, na ocasião.