Davi Lucca, filho de Neymar Jr, pede contribuição da família para comprar impressora 3D

Davi Lucca, de 11 anos, filho do jogador de futebol Neymar Jr., virou assunto nas redes sociais em um tópico inusitado na manhã deste sábado (24). O pequeno deseja ganhar uma impressora 3D para o Natal e mobilizou toda a família para arrecadar a quantia necessária para a compra.

A história foi divulgada por meio de um Stories da mãe do menino, a influenciadora Carol Dantas, no Instagram. Nas imagens, é possível ver uma série de cartinhas deixadas pelos familiares endereçadas a Davi.

Legenda: A avó Mirian foi uma das que enviaram contribuição para o presente Foto: reprodução/Instagram

Pedido especial

Na explicação, que veio na legenda, ela explicou um pouco do pedido de Davi aos familiares, uma espécie de presente um pouco mais caro que o comum.

Para o provável presente da criança, vários integrantes da família se dispuseram a ajudar na empreitada. A mãe de Carol Dantas, avó de Davi Lucca, Mirian, foi uma das que enviaram uma quantia para o "cofrinho" do menino.

"Arrumando as contribuições que vieram do Brasil para o Davi comprar a impressora 3D dele. Obrigada, família", escreveu Carol Dantas. A influenciadora, no entanto, não deu detalhes sobre qual seria o presente enviado por Neymar, pai do garoto.