"É natal": Li Martins diz a verdade sobre briga do Rouge na TV que virou meme

A atriz e ex-integrante da Rouge, Li Martins, de 38 anos, revelou os bastidores de suposta briga entre as cantoras da banda, durante participação no programa “Melhor da Tarde", em 2004.

No período de Natal, o vídeo repercute, nas redes sociais, em razão da intervenção da então apresentadora, Astrid Fontenelle, no momento da possível discussão.

Em entrevista ao podcast “Não é nada pessoal”, Li disse que, na verdade, ela apenas conversava com outra integrante sobre um encontro. Segundo ela, portanto, não ocorreu uma briga.

No vídeo, Li e Aline Wirley aparecem falando e gesticulando. Em seguida, Astrid chega dizendo: “É Natal, é Natal”. As cantoras encerram o diálogo, se posicionam no palco e começam dançar uma coreografia sincronizada e a cantar.

O que eles falavam, afinal?

Segundo Li Martins informou ao podcast, ela havia acabado de terminar um relacionamento. Ainda insegura sobre um convite de um rapaz, pediu a companhia de Aline para o encontro.

Na insistência para que a amiga a acompanhasse, a conversa pareceu acalorada. Aline teria dito: “Vai, garota”. Em tom de brincadeira, Li teria respondido: “Te manca, garota”.

Neste momento, Astrid achou se tratar de uma briga e interveio na suposta discussão.