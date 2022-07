Fantine, do Rouge, revela antipatia por ex-colega de banda Luciana Andrade: 'não convivo bem'

Fantine Thó, de 43 anos, admitiu que nunca teve uma relação saudável com Luciana Andrade nos tempos de Rouge. Sem papas na língua, a cantora disse ao Podcast Vênus, nessa terça-feira (26), que não faz questão de ter a amizade da colega.

"Nunca me dei bem com ela. Não faço questão de ser amiga dela. Essa é a verdade. Eu quero ter o direito de não gostar de uma pessoa. Não gosto, não convivo bem", confessou.

A cantora revelou que as demais integrantes da girl band (Aline Wirley, Karin Hils e Li Martins) também tinham problemas de convivência com a colega. No entanto, o grupo fazia um esforço coletivo para os fãs e a imprensa não tomarem conhecimento dos eventuais conflitos.

"A gente discutia em inglês [nos aeroportos e outros lugares públicos] pra preservar os fãs, pra não alarmar, pra proteger o grupo. Cada uma protegia, do seu jeito, o seu ganha pão e o coletivo", explicou.

Atualmente, as intérpretes do hit "Ragatanga" estão focadas em trabalhos solo, já que o grupo anunciou uma nova pausa nos shows em janeiro de 2019, dois anos após retornar ao cenário musical.

Li Martins segue na mídia atuando, cantando e dublando. Luciana Andrade é mestra em Reiki, entre outras terapias vibracionais. Aline Wirley participou da última temporada de "The Masked Singer". Já Fantine é instrutora de yoga e mora na Holanda há 15 anos.