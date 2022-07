Beijo de GKay e Boca Rosa no MTV Miaw 2022 chama a atenção; veja vídeo

As influenciadoras digitais GKay e Bianca Andrade, a Boca Rosa, protagonizaram um dos momentos mais icônicos do prêmio MTV Miaw 2022 na noite desta terça-feira (26). Elas surpreenderam o público ao trocar um beijo no palco da premiação, que contou com 35 categorias por meio de votação aberta ao público.

Veja vídeo do beijo de Gkay e Boca Rosa

Internautas foram à loucura com o beijão das influenciadoras, e o assunto foi parar entre os mais comentados do Brasil no Twitter.

Na web, o beijão entre GKay e Bianca foi muito comentado, se tornando um dos assuntos mais citados na rede social. "Momento HISTÓRICO! Gente eu tô no chão!", comentou uma seguidora.

MTV MIAW 2022

O MTV MIAW 2022 acontece nesta terça-feira (26) e homenageia os maiores ícones da cultura pop do Brasil. Com apresentação de Camila Queiroz e Xamã.

A quinta edição do evento será gravada hoje, mas só será transmitido às 21h desta quinta-feira (28), na MTV Brasil, na Pluto TV e no TikTok.

As apresentações musicais ficam por conta de Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Matuê, MC Pedrinho, Pedro Sampaio, Skank, Teto, Wiu, Xamã e Zakes Bantwini.