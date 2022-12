Em show de reencontro do Rouge, Aline Wirley agradece apoio dos fãs: ‘não somos perfeitas’

O show de reencontro do grupo Rouge, realizado na festa Chá da Alice no sábado (10), no Rio de Janeiro, animou fãs e trouxe momento de nostalgia para as integrantes da banda.

“A gente erra, a gente acerta, mas a gente está aqui honrando o dom e o talento que nos foi dado, com muito amor pra vocês”, agradeceu Aline Wirley ao público no local.

Uma das cantoras do Rouge, Aline agradeceu o apoio dos fãs pelo reencontro, reforçando o empenho de todas para o show especial. Nas redes, internautas exaltaram a entrega da apresentação.

Gente, o show da Rouge foi muitooooo fodaaaaaaaaa pic.twitter.com/KxwpRZKAM8 — xandão (@xandao) December 11, 2022

“Nada que a gente fale aqui hoje, em cima desse palco, traduz o que é ser Rouge. Eu, Aline, aqui em cima desse palco, honro a vida de cada um de vocês e honro a vida de cada uma dessas mulheres que me acompanham na vida, e que juntas nós fizemos história. Eu sou muito, muito, muito grata!”, explicou no palco.

As cinco artistas se apresentaram de forma empolgada, arrancando gritos da plateia. Li Martins, Karin Hils, Lu Andrade, Aline Wirley e Fantine Thó entoram canções como ‘Brilha La Luna’ e ‘Ragatanga’, todas fizeram menção ao sucesso no início dos anos 2000 e na manutenção da base forte de fã-clubes.